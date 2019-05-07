Вратарь «Аякса» рассказал о расизме в футболе

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Голкипер аместердамского «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онана рассказал о расистских предубеждениях в мире футбола, передает «Советский спорт».

По словам Онана, в темнокожим вратарям относятся предвзято. Считают, что они хуже охраняют ворота, чем их коллеги со светлой кожей.

«Не так много темнокожих вратарей на вершине мирового футбола, потому что люди не привыкли к этому. Многие думают, что мы не так уверены в себе и совершаем больше ошибок.Поэтому, нам приходится работать усерднее, потому что это непросто. Для меня, разницы между темнокожими и белыми вратарями нет. Мы все одинаковые и совершаем одинаковые ошибки», — заявил вратарь.

Онане пять лет играл в системе «Барселоны».

В 2015 году он перешел в «Аякс».

Ранее сообщалось, что был назначен судья на ответный матч «Аякс» — «Тоттенхэм».