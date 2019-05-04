В Госдуме потребовали убрать Орлова из комментаторской кабинки

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Депутат Государственной думы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев остался недоволен работой комментатора Геннадия Орлова на встрече 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Зенитом» (1:1), передает «Советский спорт».

Политик потребовал прекратить выступления ярого поклонника сине-бело-голубых на российском телевидении.

«Комментатор спортивных состязаний должен быть объективным и независимым. Под речь Орлова нереально смотреть футбол, приходится звук выключать от его облизывания «Зенита», — гласит пост Лебедева в твиттере.

«Зенит» после 27 туров чемпионата России набрал 58 очков, благодаря чему лидирует в турнирной таблице.

Ранее помощник тренера «Зенита» рассказал о значении Артема Дзюбы в команде.