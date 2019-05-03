Массовая драка произошла на чемпионате России по ММА

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Массовой дракой закончился один из боев на чемпионате России по смешанным единоборствам, передает «РЕН ТВ».

Турнир проходит во столичном Дворце спорта «Динамо».

Потасовка произошла прямо в октагоне: в ней приняли участие как бойцы, так и члены их команд. Разнимать же спортсменов пришлось организаторам.

Причины потасовки и подробности наказания участников инцидента пока неизвестны.

Ранее Владимир Путин потребовал допуска россиян на Игры в Токио.