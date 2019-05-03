Массовая драка произошла на чемпионате России по ММА
Массовой дракой закончился один из боев на чемпионате России по смешанным единоборствам, передает «РЕН ТВ».
Турнир проходит во столичном Дворце спорта «Динамо».
Потасовка произошла прямо в октагоне: в ней приняли участие как бойцы, так и члены их команд. Разнимать же спортсменов пришлось организаторам.
Причины потасовки и подробности наказания участников инцидента пока неизвестны.
Ранее Владимир Путин потребовал допуска россиян на Игры в Токио.