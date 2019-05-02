Загитову могут оштрафовать на 30 тыс. рублей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/12334783/Snimok_ekrana_2019-05-02_v_14.25-pic905-895x505-70504.png">

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова может быть оштрафована на 30 тыс. рублей, передает «Советский спорт».

1 мая в инстаграме спортсменки появилось видео, как 16-летняя девушка едет за рулем машины по сельской местности.

Помимо того, что девушка является несовершеннолетней, подписчики фигуристки отметили, что в видео Загитова едет непристегнутой.

За эти нарушения предусмотрены штрафы. 1000 рублей за то, что спортсменка не было пристегнута ремнем безопасности и от пяти до 15 тыс. рублей за вождение машины не будучи совершеннолетней.

Также, если родители сами доверили 16-летней фигуристке руль — Загитовых ждет штраф в размере до 30 тыс. рублей.

На чемпионате 2019 года в Японии Загитова впервые стала чемпионкой мира. В 2018 году она завоевала титул олимпийской чемпионки.

Ранее Ягудин увидел себя и Плющенко в соперничестве Загитовой и Медведевой.