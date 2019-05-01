Врач рассказал о будущем Касильяса после инфаркта

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Кардиолог Хуан Антонио Корбалан рассказал, как перенесенная операция на сердце повлияет на спортивную карьеру вратаря «Порту» Икера Касильяса, передает «Советский спорт».

Утром 1 мая футболисту стало плохо после тренировки. Его сразу госпитализировали и прооперировали, диагностировав инфаркт миокарда. Оставшуюся часть сезона Касильяс пропустит. По словам врача, ему придется завязать со спортом.

«Невозможно играть в футбол с коронарным стентом, не говоря уже о вратарях. Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне», — приводит слова Корбалана AS.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Денис Черышев пожелал Касильясу скорейшего выздоровления.