«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
«Барселона» обыграла «Ливерпуль» в первом мачте 1/2 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых. Дублем в составе каталонцев отметился Лионель Месси, а еще один гол на свой счет записал Луис Суарес.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль».
Ранее экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что Месси совершеннее Криштиану Роналду.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
«Барселона» (Барселона, Испания) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Великобритания) — 3:0
Голы: 1:0 — Суарес, 26; 2:0 — Месси, 75; 3:0 — Месси, 82