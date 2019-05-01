Фанатов «Ливерпуля» арестовали за атаку на работников отеля в Барселоне

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Болельщики английского «Ливерпуля» в Каталонии попали в полицейский участок в преддверии первой полуфинальной встречи в рамках Лиги чемпионов с местной «Барселоной», сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, проблемы с законом возникли у шести фанатов мерсисайдцев. Их задержали после нападения на сотрудников отеля Placa Reial, которым после инцидента потребовалась медицинская помощь. Всего в ходе инцидента пострадали четыре человека, одному из которых умудрились разбить нос.

Игра «Барселона» – «Ливерпуль» пройдет 1 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

Обслужит матч бригада судей из Голландии во главе с Бьорном Куйперсом.

Ранее Юрген Клопп признался, что не считает «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Барселоной».