Фанатов «Ливерпуля» арестовали за атаку на работников отеля в Барселоне
Болельщики английского «Ливерпуля» в Каталонии попали в полицейский участок в преддверии первой полуфинальной встречи в рамках Лиги чемпионов с местной «Барселоной», сообщает «Советский спорт».
По информации Mundo Deportivo, проблемы с законом возникли у шести фанатов мерсисайдцев. Их задержали после нападения на сотрудников отеля Placa Reial, которым после инцидента потребовалась медицинская помощь. Всего в ходе инцидента пострадали четыре человека, одному из которых умудрились разбить нос.
Игра «Барселона» – «Ливерпуль» пройдет 1 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени.
Обслужит матч бригада судей из Голландии во главе с Бьорном Куйперсом.
Ранее Юрген Клопп признался, что не считает «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Барселоной».