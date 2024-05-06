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Американские санкции нарушили торговые связи России

FT: США нанесли удар по торговле России с ключевыми партнерами

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Владимир Сергеев/РИА Новости

В первом квартале 2024 года резко сократились объемы торговли между Россией и ее ключевыми партнерами — Турцией и Китаем. Об этом пишет Financial Times.

Это произошло после того, как Вашингтон начал давить на международные банки, помогавшие Москве приобретать критически важные товары для нужд СВО.

В конце прошлого года США ввели исполнительный указ, что вынудило кредитные организации разрывать связи с российскими контрагентами и уходить от транзакций в разных валютах. Об этом сообщили высокопоставленные западные чиновники и три российских финансиста.

«Для России стало куда сложнее получать финансовые услуги для закупки этих товаров, — заявила замминистра финансов США по глобальным вопросам Анна Моррис. — Наша цель — максимально затруднить денежные потоки и повысить издержки россиян. Дестабилизация — важный результат».

Чтобы обойти ограничения, требуется наращивать сеть посредников для ухода от надзора, даже если сделки не связаны с военными нуждами РФ. Это влечет рост комиссий и расходов на конвертацию валют, пишет издание.

«Становится все труднее месяц от месяца. Сначала доллары, потом евро, через полгода вы вообще ничего не сможете сделать. Логический итог — превращение России в Иран», — заявил не названный российский инвестор.

По данным Trade Data Monitor, в 2023 году турецкий экспорт в Россию критических товаров гражданского назначения подскочил до $586 млн — в 5 раз больше, чем до конфликта. Однако уже в первом квартале 2024 года этот показатель рухнул на 40% к предыдущему кварталу до $93 млн.

Власти США могут вводить вторичные санкции против банков за сделки с компаниями, связанными с российским ВПК. Это заставляет кредитные организации прекращать целые категории транзакций с Москвой во избежание нарушения режима.

До этого были названы ключевые причины блокировки банками переводов населения.

Ранее российские производители СПГ снизили экспортные поставки.

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