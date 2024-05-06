Назван победитель пятого сезона шоу «Маска»

В финальном выпуске шоу «Маска» на НТВ за победу сражались четыре участника в ростовых костюмах Бабочка, Енот, Змей Горыныч и Кот. Победителя пятого сезона проекта назвали на НТВ.

Маски сняли Кот — им оказалась Ани Лорак, Бабочка — Люся Чеботина — и трио «Змей Горыныч: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Победительницей проекта стала солистка группы «Artik & Asti» Севиль Велиева, скрывавшаяся под маской Енота. Она удивила жюри.

«Я тебя такой никогда не видел и не слышал! Я даже сейчас не могу представить твою голову рядом с этим мужским телосложением», — обратился к Еноту один из членов жюри «Маски» Сергей Лазарев.

По словам Велиевой, на финальном голосовании она расплакалась и боялась задохнуться в маске от слез.

«Я изначально хотела быть крошкой Енотом!» — призналась она после вручения кубка «Маски».

В финальном выпуске шоу «Маска» председатель жюри Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на выступление Котика — Ани Лорак.

«Ты разорвала меня на куски», — признался он.

Ранее Пол Маккартни ответил на признание в любви спустя 60 лет.