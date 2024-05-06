Четырехлетний мальчик бросал спички в щели в полу и сжег дом

В Боханском районе Иркутской области детская шалость с огнем закончилась пожаром в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Четырехлетний мальчик играл со старшим братом в частном доме в деревне Тараса Иркутской области. Ребенок зажигал спички и бросал их в щели в полу, запах гари почувствовал 11-летний старший брат, школьник успел вывести мальчика из огня.

В комнате осталась 64-летняя пожилая женщина. Школьник нашел пенсионерку в задымленном помещении, но не смог вывести ее на улицу, женщина потеряла сознание. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, спасти пожилую женщину не удалось.

До этого в Набережных Челнах мальчик нашел зажигалку и устроил пожар в трех квартирах. Ребенок поджег на балконе ватную палочку и оставил ее на коробке на балконе. О пожаре мальчик узнал только когда соседи стали стучать в дверь. В результате обшивка балкона в квартире сгорела до металлического каркаса. На этаже выше сгорели рама и обшивка, в квартире над ним выгорели обшивка стен и пола.

Ранее из-за детского эксперимента с игрушкой сгорела дотла квартира в Петербурге.