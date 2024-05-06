Найдена связь между ожирением у матери и диабетом у ребенка

Ученые из Университета Оклахомы (США) предположили, что воспаление в организме беременных женщин с ожирением «побуждает» плаценту посылать стволовым клеткам плода особые сигналы, провоцирующие развитие диабета и появление лишнего веса у детей. Результаты исследования опубликованы на сайте University of Oklahoma (OU).

Ученые объяснили, что ожирение является хроническим воспалительным заболеванием низкой степени тяжести. Чем выраженнее лишний вес — тем сильнее системное воспаление. Воспалительные процесс сопровождается повышенной активностью белых кровяных телец (лейкоцитов). Это клетки крови, которые выполняют три важные задачи — вырабатывают антитела; разрушают бактерии, чужеродные белки и нейтрализуют другие опасности извне. Чрезмерная активность лейкоцитов может быть разрушительной для нормальных клеток и тканей, а также приводить к повышению давления, уровней холестерина и триглицеридов в крови.

Исследователи выдвинули гипотезу о том, что воспаление у беременных женщин с ожирением «побуждает» плаценту (временный орган, который обеспечивает связь между организмом беременной женщины и ребенка) посылать стволовым клеткам плода специфические сигналы, вынуждая их «перепрограммировать» себя на повышенную восприимчивость к вредному воздействию воспаления. Это, в свою очередь, увенчивает вероятность развития ожирения и диабета у ребенка.

Ученые также предположили, что ожирение матери трансформирует способ доставки питательных веществ к плоду так, что транспортируются преимущественно жиры, а не важные строительные блоки белков.

Сейчас ученые планируют начать исследования для проверки корректности своих предположений. Они также проведут дополнительные испытания, чтобы понять, могут ли антиоксиданты (такие как пирролохинолинхинон, или PQQ) нивелировать негативное воздействие ожирения во время беременности.

Ранее ученые выяснили, как ожирение меняет активность мозга.