«Краснодар» отказался продлевать контракт с Мамаевым

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«Краснодар» не будет продлевать соглашение с полузащитником Павлом Мамаевым, которое истекает 31 декабря 2019 года, передает «Советский спорт».

По информации Transfermarkt, клуб досрочно расторгнет контракт с 30-летним полузащитником, и футболист с 1 июля получит статус свободного агента.

Причиной такого решения стало неприязненное отношение клуба к игроку, который в настоящее время сидит в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что Мамаев должен был понимать, что неправильно бить стулом человека, а также избивать толпой лежачего человека. После произошедшего руководство не может отреагировать иным образом, команде не нужны нарушители правопорядка.

Ранее стала известна возможная дата вынесения приговора Александру Кокорину и Мамаеву.