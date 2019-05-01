«Краснодар» отказался продлевать контракт с Мамаевым
«Краснодар» не будет продлевать соглашение с полузащитником Павлом Мамаевым, которое истекает 31 декабря 2019 года, передает «Советский спорт».
По информации Transfermarkt, клуб досрочно расторгнет контракт с 30-летним полузащитником, и футболист с 1 июля получит статус свободного агента.
Причиной такого решения стало неприязненное отношение клуба к игроку, который в настоящее время сидит в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы.
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что Мамаев должен был понимать, что неправильно бить стулом человека, а также избивать толпой лежачего человека. После произошедшего руководство не может отреагировать иным образом, команде не нужны нарушители правопорядка.
Ранее стала известна возможная дата вынесения приговора Александру Кокорину и Мамаеву.