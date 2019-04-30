Стала известна точная дата следующего боя Хабиба

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Отец и тренер бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подтвердил слова сына о дате предстоящего поединка, передает ТАСС.

Нурмагомедов-старший сообщил, что бой Хабиба пройдет 7 сентября. Соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе будет американец Дастин Порье.

«Соперник определился — Дастин Порье. Бой пройдет 7 сентября в Объединённых Арабских Эмиратах. Порье заслужил этот бой по спортивному принципу, поэтому мы не будем принижать достоинства нашего соперника», - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

СМИ уже сообщали о том, что бой может пройти осенью в Абу-Даби. Сам спортсмен также высоко оценивал шансы на то, что так произойдет.

Дастин Порье заработал титул временного чемпиона UFC в легком весе после поединка 13 апреля 2019 года с Максом Холлоуэем.

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