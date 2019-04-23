Ягудин высказался о будущем Ковтуна

<img src="//img.gazeta.ru/files3/943/12288943/RIAN_3028064.HR-pic905-895x505-63851.jpg">

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о решении фигуриста Максима Ковтуна завершить спортивную карьеру, передает ТАСС.

Ковтун, которому 23 года, принял решение завершить карьеру 23 апреля. Ягудин отметил, что раз спортсмен принял такое решение, то у него больше нет запала выступать так же, как раньше.

«Каждый человек пишет своими действиями и поступками книгу жизни. И если он решил, что эта глава, насыщенная и полная, закончена, что можно поставить в ее конце жирную точку, то никто не вправе осуждать это решение», — заявил Ягудин.

Также он добавил, что из Ковтуна может получиться очень хороший тренер.

«Но нельзя плевать в спину уходящего спортсмена, возможно, он станет одним из величайших тренеров, никто и никогда не знает, что будет дальше, что будет даже завтра. Я много лет дружу с ним и желаю ему удачи в той профессии, которую он выберет», — заключил Ягудин.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Ковтуна считает слабохарактерность причиной его ухода из спорта.