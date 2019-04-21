Наставник «Авангарда» подвел итоги сезона для команды

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги сезона для команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает Sport24.

Омский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, однако проиграл московскому ЦСКА. За всю серию команда не смогла выиграть ни одного матча.

«Мы провели хороший сезон! Да, мы не взяли Кубок Гагарина, но мы все равно можем быть довольны. Разве СКА и «Салават» провели плохой сезон? Нет, они сражались и далеко продвинулись в плей-офф. Про «Спартак» тоже нельзя сказать, что они провалились, потому что они два раза обыграли СКА и боролись за выход в следующий раунд в каждом матче», — заявил Хартли.

Ранее сообщалось, что Бузова поблагодарила «Авангард» за красивую игру в сезоне.