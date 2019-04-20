Американский боксер извинился перед фанатами за проваленный допинг-тест

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Американский боксер Джарелл Миллер попросил у поклонников прощения за положительную допинг-пробу, передает «Советский спорт».

Из-за положительного теста был отменен его бой с Энтони Джошуа.

«Не буду ходить вокруг да около. Ребят, я облажался. Облажался и все испортил. С ситуациями можно справляться по-разному, и я выбрал неверный вариант. Теперь расплачиваюсь за свою ошибку. Я упустил большую возможность и мне очень плохо от этого. Я разочаровал свою семью, друзей, команду и болельщиков. Но я признаю это», — сказал спортсмен.

Он отметил, что постарается справиться с проблемой и вернется готовым к новым победам.

«Я люблю вас, ребята и благодарю за старания. Не хочу больше портить репутацию, пришла пора измениться. Так что спасибо за поддержку», — цитирует Миллера The Ring.

Ранее Джошуа едва не подрался на дуэли взглядов с Александром Поветкиным.