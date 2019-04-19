Известны все полуфиналисты Лиги Европы

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Стали известны все команды, которые сыграют в полуфинале Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

По итогам вторых четвертьфинальных матчей, которые состоялись 18 апреля, в полуфинал вышли «Арсенал», «Валенсия», «Айнтрахт» и «Челси».

«Валенсия» обыграла «Вильярреал» (5:1 по сумме двух матчей), «Челси» оказался сильнее «Славии (5:3 по сумме двух матчей), «Арсенал» переиграл «Наполи» (3:0 по сумме двух матчей), «Айнтрахт» пробился в полуфинал, обыграв «Бенфику» с помощью правила выездного гола (4:4 по сумме двух матчей).

В полуфинале Арсенал» сыграет против «Валенсии», а «Айнтрахт» встретится с «Челси».

Первые игры пройдут 2 мая, второй раз команды встретятся 9 мая.

Ранее «Челси» с трудом обыграл «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы.