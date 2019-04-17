Пак рассказал об извинении перед компанией Кокорина и Мамаева

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Глава Минпромторга Денис Пак, 8 октября пострадавший в инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также выступающий свидетелем в деле футболистов, рассказал новые подробности инцидента.

В частности речь зашла об извинении потерпевшего сразу после избиения.

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«Мне было очень больно, я испытывал страдания. Было ли головокружение? Я не помню. Сказал им, что если чем-то обидел, приношу извинения. Сделал это, чтобы успокоить и прекратить дальнейшее нанесение вреда мне и коллегам», — цитирует Пака Sport24.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее в «Вечернем Урганте» разыграли сцену суда Кокорина и Мамаева.