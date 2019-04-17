«Аяксу» покорилось необычное достижение в Лиге чемпионов

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Голландский «Аякс» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов. который начал свой путь на турнире с квалификационных раундов и дошел до полуфинала, сообщает «Советский спорт».

В четвертьфинале голландская команда сумела обыграть туринский «Ювентус» с общим счетом 3:2. Первый матч был сыгран вничью — 1:1, а вот во втором победа досталась «Аяксу» — 2:1.

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В квалификации амстердамская команда выбила «Штурм» (2:0, 3:1), «Стандард» (2:2, 3:0) и киевское «Динамо» (3:1, 0:0).

Примечательно то, что на стадии 1/8 финала турнира «Аякс» также не позволил мадридскому «Реалу» пройти дальше.

Ранее наставник «Аякса» подвел итоги матча с «Ювентусом».