«Аякс» сыграет в полуфинале ЛЧ впервые с 1997 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/222/11513222/DRhj3vDW0AARrHA-pic905-895x505-50502.jpg">

Голландский «Аякс» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 1997 года, сообщает «Советский спорт».

В четвертьфинальном противостоянии клуб из Нидерландов обыграл туринский «Ювентус» с общим счетом 3:2. Примечательно, что первый матч, который прошел в Амстердаме, завершился со счетом 1:1, а вот матч в Турине закончился победой «Аякса» со счетом 2:1.

Реклама

Примечательно то, что в полуфинале Лиги чемпионов — 1997 «Аякс» проиграл именно «Ювентусу» с результатом 2:6 по сумме двух встреч.

Также стоит отметить, что капитан голландского клуба Маттейс Де Лигт, который забил победный мяч в этой встрече, на момент 1997 года еще даже не родился — футболисту всего 19 лет.

Ранее сообщалось, что «Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.