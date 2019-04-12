Зарипов может завершить карьеру вслед за ушедшим Билялетдиновым

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Форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов готов к тому, что после ухода с поста наставника команды Зинэтулы Билялетдинова ему тоже придется покинуть клуб, передает ТАСС.

Зарипов отметил, что был сильно удивлен решением специалиста.

«Это произошло очень неожиданно. Ничего не предвещало. Повлияет ли уход тренра на мою судьбу? Все возможно. Может и мне с его уходом придется завершить выступления», — заявил нападающий.

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11 апреля стало известно, что Билялетдинов оставил должность главного тренера «Ак Барса».

38-летний Зарипов выступает за команду из Казани суммарно 14 лет — с 2001 по 2013 и с 2017 по данный момент. В составе «Ак Барса» под руководством Билялетдинова он три раза завоевывал Кубок Гагарина. Его контракт с клубом истекает 30 апреля.