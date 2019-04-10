Клопп одержал 400-ю победу в тренерской карьере

<img src="//img.gazeta.ru/files3/359/10311359/2016-11-06T161153Z_121450313_MT1ACI14664462_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LIV-WAT-pic905-895x505-71895.jpg">

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» победил дома португальский «Порту» (2:0), передает «Советский спорт».

Как передаеь статистический портал Opta, этот успех стал 400-м в карьере главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа.

Реклама

51-летний специалист пришел в «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством клуб в доходил до финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» высказался о будущем Погба в команде.