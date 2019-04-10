Клопп одержал 400-ю победу в тренерской карьере
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» победил дома португальский «Порту» (2:0), передает «Советский спорт».
Как передаеь статистический портал Opta, этот успех стал 400-м в карьере главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа.
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51-летний специалист пришел в «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством клуб в доходил до финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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