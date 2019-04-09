Мирзаев высказался о зависти к Хабибу из-за пояса UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев рассказал, завидует ли он чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Спортсмен отметил, что рад успехам своего соотечественника.

«Нет, не завидую. Я рад. Я своим шансом не воспользовался в 2011 году, а он воспользовался. Я искренне говорю, так как он тот земляк, который добился того, чего другие и, я в том числе, не добились. Он выиграл пояс, победил одного из сильнейших бойцов. Доказал то, что он сильнейший», — подчеркнул Мирзаев в интервью ютуб-каналу «ЗАНГАЛИС & К».

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В 2018 году Нурмагомедов завоевал титул чемпиона, одолев американца Эла Яквинту.

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