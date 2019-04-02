Тарасова: злость русского народа меня поражает

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова порассуждала о менталитете россиян.

Специалист посоветовала спортсменам абстрагироваться от критики в Интернете.

«Я бы советовала это не читать. Думаю, во всем надо искать причину. Вот почему люди стали сегодня такими злыми? Эта злость русского народа меня поражает. После войны чужих детей воспитывали, чужим давали любовь, хлеб, а что сейчас? Нам опять война нужна?

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Мы и так не очень хорошо живем сегодня. Наверное, это какие-то нереализовавшиеся люди, которые в такой агрессивной форме пытаются делать хоть что-то, чтобы их услышали. Каждый поступает так, как он воспитан», — цитируют Тарасову «Аргументы и факты».

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