Сын Шумахера дебютировал за рулем болида «Формулы-1»

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик принял участие в тестах «королевских гонок» в Бахрейне, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы итальянской команды «Феррари», это был дебют сына знаменитости. До этого он не имел опыта управления данным болидом и только раз сел за руль во время демонстрационного заезда на гоночной машине своего отца образца 1994 года.

20-летний немец проводит тесты в составе итальянской команды, с которой Шумахер-старший стал обладателем пяти чемпионских титулов.

3 апреля пилот сядет за руль болида швейцарской «Альфа Ромео».

A Schumacher. A Ferrari. @SchumacherMick drives out for the first time for @ScuderiaFerrari #F1Testing pic.twitter.com/xGnrYBCUsr