Миронова стала чемпионкой России в масс-старте

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Биатлонистка Светлана Миронова победила в масс-старте на 1,5 км в рамках чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка допустила три промаха на огневых рубежах. До этого она взяла бронзу в спринтерской гонке.

Лариса Куклина заняла второе место, таким образом, завоевав третью награду за турнир. Третья строчка принадлежит Виктории Сливко.

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Национальной первенство проходит в Тюмени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о финансовой отчетности Союза биатлонистов России (СБР).