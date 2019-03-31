Миронова стала чемпионкой России в масс-старте
Биатлонистка Светлана Миронова победила в масс-старте на 1,5 км в рамках чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка допустила три промаха на огневых рубежах. До этого она взяла бронзу в спринтерской гонке.
Лариса Куклина заняла второе место, таким образом, завоевав третью награду за турнир. Третья строчка принадлежит Виктории Сливко.
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Национальной первенство проходит в Тюмени.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о финансовой отчетности Союза биатлонистов России (СБР).