Семак назвал сидящего в СИЗО Кокорина ключевым игроком «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о критике в адрес петербургской команды, передает «Советский спорт».
Семак, а также руководство «Зенита» провели встречу с болельщиками на стадионе петербургской команды.
«Главное, что мы сейчас идем на первом месте. Игры бывают и хорошие, и не очень качественные. Абсолютно нормальный процесс. Команда двигается, растет. Пришли несколько хороших футболистов.
На данном этапе работаем и пытаемся разобраться, куда двигаться, по какому принципу будем приглашать новых игроков, какой футбол хотим от команды видеть. Ребята молодцы.
Есть люди, у которых жизненное кредо: всегда против. Мы идем на первом месте. Без Кокорина — ключевого игрока — мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Я только за конструктивную критику. Если мы одни из лучших по забитым мячам, называть команду беззубой…
Мы знаем наши проблемы. Но все изменения, которые необходимы, нельзя сделать за один день», — заявил специалист.
Ранее адвокат Кокорина опровергла информацию об отказе ЕСПЧ принять жалобу.