Семак назвал сидящего в СИЗО Кокорина ключевым игроком «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о критике в адрес петербургской команды, передает «Советский спорт».

Семак, а также руководство «Зенита» провели встречу с болельщиками на стадионе петербургской команды.

«Главное, что мы сейчас идем на первом месте. Игры бывают и хорошие, и не очень качественные. Абсолютно нормальный процесс. Команда двигается, растет. Пришли несколько хороших футболистов.

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На данном этапе работаем и пытаемся разобраться, куда двигаться, по какому принципу будем приглашать новых игроков, какой футбол хотим от команды видеть. Ребята молодцы.

Есть люди, у которых жизненное кредо: всегда против. Мы идем на первом месте. Без Кокорина — ключевого игрока — мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Я только за конструктивную критику. Если мы одни из лучших по забитым мячам, называть команду беззубой…

Мы знаем наши проблемы. Но все изменения, которые необходимы, нельзя сделать за один день», — заявил специалист.

Ранее адвокат Кокорина опровергла информацию об отказе ЕСПЧ принять жалобу.