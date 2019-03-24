Авербух подвел итоги чемпионата мира в Японии

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Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух поделился мнением об итогах чемпионата мира. который прошел в Японии, передает телеканал «360».

В женском одиночном катании у России две медали: золото завоевала Алина Загитова, а бронза досталась Евгении Медведевой. В мужском катании таких результатов не было, Михаил Коляда стал только шестым, и это самое высокое место среди российских фигуристов.

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«Не так радикально все, не все потеряно. Просто у нас исторически один из четырех видов выпадает. Долгие годы таким видом у нас было женское одиночное катание, и первой чемпионкой мира стала Мария Бутырская только в 1999 году. Потом была Ирина Слуцкая, а первую Олимпиаду мы выиграли только в 2014 году благодаря Аделине Сотниковой и ее тренеру Елене Буяновой.

Мужчины у нас всегда были сильны: Виктор Петренко, Алексей Урманов, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко… Не может быть всегда и везде, сейчас вот мужчины принесли себя в жертву девушкам. Мне кажется, к этому надо относится философски», — заявил Авербух.

Ранее Авербух назвал места Коляды и Самарина на ЧМ обидными.