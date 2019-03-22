Президент Казахстана поздравил ученицу Тутберидзе с медалью чемпионата мира
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил фигуристку Элизабет Турсынбаеву с серебром чемпионата мира в японской Сайтаме, передает РИА «Новости».
По итогам двух прокатов спортсменка набрала 224,76 балла, уступив россиянке Алине Загитовой (237,50).
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«Элизабет Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию! Впервые в истории исполнила четверной прыжок! Молодец! Мои поздравления!» — написал президент в твиттере.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий, связанных с произвольной программой.
Ранее сообщалось, что Турсынбаева стала первой исполнившей четверной сальхов фигуристкой в истории.