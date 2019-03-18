Лыжнику Устюгову может потребоваться операция

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/12147079/RTS2CH2G-pic905-895x505-85558.jpg">

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов может не поехать на чемпионат России, передает ТАСС.

По словам Вяльбе, спортсмену может потребоваться операция из-за проблем со здоровьем.

Реклама

«Если Сергею понадобится операция, то никакого участия в чемпионате России не будет. Я сильно сомневаюсь, что он сможет выступить там. Пока ничего не планируем, надо вылечить спортсменов, а потом уже думать о сезоне и стартах», — заявила Вяльбе.

В начале марта Устюгов задумался о пропуске заключительного этапа Кубка мира, который состоится в канадском Квебеке 22-24 марта. Он хотел сосредоточится на подготовке к чемпионату России.

Чемпионат России пройдет в Архангельской области с 29 марта по 7 апреля.

Ранее Александр Большунов сократил отставание от Йоханнеса Клэбо в общем зачете Кубка мира.