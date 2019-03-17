Каррера прибыл на матч «Спартака» с «Зенитом»
Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера приехал на матч 20-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Зенитом», сообщает «Спорт-Экспресс».
54-летний тренер выбрал один из центральных секторов. Игру он решил посмотреть вместе со своей супругой Пинни, экс-переводчиком «Спартака» Артемом Фетисовым и спортивными агентами Тимуром Гурцкая и Марко Трабукки.
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Итальянец впервые посетил Россию после увольнения из «Спартака» осенью 2018 года. 17 марта он также побывал на матче «Локомотив» – «Краснодар» (1:0).
Каррера работал в «Спартаке» с 2016-го по 2018-й год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России впервые за 16 лет.
Ранее фанатов «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом».