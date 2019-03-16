Вице-чемпионка ОИ рассказала о подготовке к ЧМ по фигурному катанию
Победительница этапов Гран-при и вице-чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Наталья Забияко рассказала, как началась подготовка к чемпионату мира по фигурному катанию в Японии, передает Sport24.
Фигуристка находится в Фукуоке, где расположена тренировочная база и каток.
По словам спортсменки, основной задачей стало адаптироваться ко времени.
«Тренируемся рано утром, чтобы привыкнуть ко времени, потому что соревнования пар будут стартовать в десять утра, а тренировки вообще начинаются до восхода солнца. Звучит страшно, но мы обязательно справимся!» — пишет Забияка в блоге.
Она отметила, что в городе нет ощущения приближающегося турнира
«В Фукуоке приближение чемпионата мира вообще не чувствуется. Люди будто и не подозревают, что он скоро начнется. Нет ажиотажа, плакатов, болельщиков», — рассказала россиянка.
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