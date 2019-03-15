Хоккеисты СКА отказались посетить выступление Туктамышевой

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Хоккейный СКА ответил отказом на приглашение петербургской фигуристки Елизаветы Туктамышевой посетить одно из ее выступлений, передает «Телеграф».

Пресс-аташе клуба Антон Третьяков объяснил, что в настоящее время у игроков большая загруженность.

«Вряд ли команда сможет. У нас сейчас плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У нас игры через день. Это особенный и непростой режим работы, поэтому команда не сможет отвлекаться», – сказал Третьяков.

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Хоккеисты не смогут посмотреть на фигурное катание и после окончания сезона.

«Это тоже невозможно. В мае стартует чемпионат мира, игроки, которые туда едут, заняты в сборной. А 30 апреля у всех конец сезона, все игроки разъезжаются по домам до сборов. Никого нет в городе», – объяснил специалист.

Ранее Елизавета Туктамышева выступила в перерыве матча СКА — «Локомотив».