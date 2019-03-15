«Краснодар» обратился к болельщикам после вылета из ЛЕ

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«Краснодар» обратился к своим болельщикам после того, как покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала, передает «Советский спорт».

В этом раунде российский клуб встречался с испанской «Валенсией». Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Испании, а вторая игра закончилась результативной ничей — 1:1. Примечательно, что свой мяч в этой встрече «Валенсия» забила за 30 секунд до конца, тем самым лишив «Краснодар» четвертьфинала турнира.

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«Друзья, спасибо за рекордную поддержку сегодня! Вы гнали нас вперед все 90 минут! Вы, и ваши горячие сердца — самое ценное, что есть у нас!

Мы постараемся радовать вас в каждом матче», — говорится в обращении в твиттере команды.

Ранее сообщалось, что Ари может пропустить матч с «Локомотивом».