«Зенит» проиграл «Вильярреалу» и вылетел из Лиги Европы

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Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Вильярреалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Матч, который состоялся в Испании, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первая встреча также осталась за испанской командой — 3:1. Общий счет по итогам двух игр — 5:2 в пользу «Вильярреала».

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В составе победителей отличились Жерар Морено и Карлос Бакка.

Таким образом, на стадии 1/8 финала «Зенит» покидает розыгрыш Лиги Европы. Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» (3:2 в пользу испанской команды по сумме двух матчей) и также завершил выступление в европейском турнире.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Краснодар» упустил победу над «Валенсией» и не вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы. Ответный матч.

«Вильярреал» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 2:1

Голы: 1:0 — Морено, 29; 2:0 — Бакка, 47; 2:1 — Иванович, 90+1.