Путин поздравил российских шахматистов с золотом на командном ЧМ
Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную по шахматам с золотом на командном чемпионате мира, передает «Советский спорт».
«На соревнованиях в Астане вам не было равных. В каждой сыгранной партии вы проявили мастерство, спортивный талант, умение концентрироваться на поставленных задачах. Выступили как сильная, единая команда и впервые за шесть лет завоевали почетное «золото» чемпионата мира, причем досрочно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
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В составе сборной России выступили Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.
Ранее сообщалось, что российские шахматисты переиграли сборную Индии в последнем туре чемпионата мира.