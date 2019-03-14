Путин поздравил российских шахматистов с золотом на командном ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/465/12196465/upload-RIAN_5787572.HR-pic905-895x505-64629.jpg">

Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную по шахматам с золотом на командном чемпионате мира, передает «Советский спорт».

«На соревнованиях в Астане вам не было равных. В каждой сыгранной партии вы проявили мастерство, спортивный талант, умение концентрироваться на поставленных задачах. Выступили как сильная, единая команда и впервые за шесть лет завоевали почетное «золото» чемпионата мира, причем досрочно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Реклама

В составе сборной России выступили Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.

Ранее сообщалось, что российские шахматисты переиграли сборную Индии в последнем туре чемпионата мира.