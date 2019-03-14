В России появилась замена запрещенному мельдонию
В России разработали замену мельдонию, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA), передает РИА «Новости».
Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат — это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы. По его словам, добавку, в которой содержатся калий и натрий, уже начали применять.
«Мы собрали БАД, даже БАВ (биологически активное вещество), это те же аминокислоты и минералы... Он не является допингом, это не (лекарственный) препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище», — сказал руководитель ФМБА.
Ранее сообщалось, что боец UFC опроверг обвинения в употреблении допинга.