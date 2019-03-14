WBO назначила бой между Ковалевым и Ярдом

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Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой между чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и претендентом Энтони Ярдом, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы организации, россиянину и британцу дали 30 дней, чтобы они договорились о предстоящем поединке. Стороны могут попросить назначить торги за проведение данной встрече. Если они не придут к общему решению, то WBO сама назначит торги, минимальная заявка на которых составит $300 тыс.

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В активе у 35-летнего Ковалева 33 победы, три поражения и одна ничья. В то время как 27-летний Ярд при отсутствии проигрышей имеет 18 побед.

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