27 сейвов Василевского не уберегли «Тампу» от проигрыша «Миннесоте»
В рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома проиграл «Миннесоте Уайлд», передает «Советский спорт».
Матч закончился со счетом 0:3.
Все три шайбы на свой счет записал Джейсон Цукер.
Росссийский вратарь проигравшей команды Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 – Цукер (Донато, Сутер) – 10:50 (5x5),
0:2 – Цукер (Донато) – 46:04 (5x5),
0:3 – Цукер – 58:14 (5x5).
Ранее в СМИ появилась информация о том, что дом бывшей звезды НХЛ сгорел дотла.