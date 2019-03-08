Защитник «Зенита» верит в чудо в ответном матче с «Вильярреалом»

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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после поражения (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал об ожиданиях от предстоящей игры с испанцами на выезде.

«После 35 минуты мы не могли разобраться с их владением мячом. Это сбило нашу игру. Допустили ошибки, за которые наказывают. Хватило ли сил? Мы команда, которая много играет на эмоциях. Нам нужно больше системы, больше автоматизма. А когда уже к системе прибавляешь эмоции, становится лучше. Физически мы сегодня тоже не смогли выдержать 90 минут.

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Чудеса бывают, но не очень часто — нам нужно верить. Испанцы тоже допускали ошибки», — цитирует Ивановича «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом».