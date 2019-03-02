Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о тушении пожара в дагестанском селе
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о помощи местных жителей при тушении пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского района, передает РЕН.
По его Нурмагомедова-старшего, на помощь в тушении огня приехали жители из других населенных пунктов. Отец и тренер бойца отметил, что сам Хабиб из Цумадинского района, но не из села, где произошел пожар.
В результате происшествия сгорели 30 домов. Полностью разрушены оказались 17 жилых домов и 14 хозяйственных построек. Жертв удалось избежать.