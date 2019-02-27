Бывший муж хочет подать в суд на жену Мамаева

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На Алану Мамаеву хочет подать в суд бывший муж, а по совместительству чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой, передает «Комсомольская правда».

Супруга футболиста воспитывает от бойца сына. В прошлом году она тайно лишила его родительских прав. Спортсмен хочет вернуть наследника.

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По словам Липового правда выяснилась случайно. Он попросил своего адвоката помочь Павлу Мамаеву после истории с избиением. При подготовке документов правозащитник увидел, что у сына Алекса фамилия не Липовой, а Мамаев, а сам кикбоксер лишен прав.

Адвокат спортсмена Вадим Ляпин заявил, что судебный процесс проходил с нарушениями, и его подопечный намерен обжаловать вынесенное решение.

«Во-первых, Александр не был оповещен о заседании, во-вторых, вызывают определенные сомнения заключения специалистов, которые были в суде», — пояснил Вадим Лялин.

В настоящий момент сам трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Липовой находится в Матросской тишине по делу о мошенничестве.

Ранее Алана Мамаева занялась творчеством в ожидании мужа из СИЗО.