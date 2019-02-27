Бывший муж хочет подать в суд на жену Мамаева
На Алану Мамаеву хочет подать в суд бывший муж, а по совместительству чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой, передает «Комсомольская правда».
Супруга футболиста воспитывает от бойца сына. В прошлом году она тайно лишила его родительских прав. Спортсмен хочет вернуть наследника.
По словам Липового правда выяснилась случайно. Он попросил своего адвоката помочь Павлу Мамаеву после истории с избиением. При подготовке документов правозащитник увидел, что у сына Алекса фамилия не Липовой, а Мамаев, а сам кикбоксер лишен прав.
Адвокат спортсмена Вадим Ляпин заявил, что судебный процесс проходил с нарушениями, и его подопечный намерен обжаловать вынесенное решение.
«Во-первых, Александр не был оповещен о заседании, во-вторых, вызывают определенные сомнения заключения специалистов, которые были в суде», — пояснил Вадим Лялин.
В настоящий момент сам трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Липовой находится в Матросской тишине по делу о мошенничестве.
Ранее Алана Мамаева занялась творчеством в ожидании мужа из СИЗО.