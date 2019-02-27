Победу Загитовой на чемпионате мира поставили под сомнение

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Спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила шансы победительницы Олимпийских игр 2018 года Алины Загитовой на чемпионате мира в Японии, передает РИА «Новости».

Комментатор считает, что фигуристке может помешать психологическое давление.

«Сильный удар попадает Загитова, поскольку именно на нее, как на олимпийскую чемпионку и самую опытную спортсменку в команде, падает основная ответственность. Против Алины в Сайтаме и так будет играть достаточно много факторов: два последних старта получились у фигуристки откровенно неудачными, нервное напряжение в связи с этим может оказаться не в пример велико, и не факт, что окажется для фигуристки посильным», — заявила Вайцеховская.

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В основу сборной России на мировое первенство вошли Загитова, а также спортсменки Станислава Константинова и Софья Самодурова. Соревнование будет проходить с 18 по 24 марта.

Ранее сообщалось, что Загитова выучила новые сложные элементы перед чемпионатом мира.