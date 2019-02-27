Стала известна дата развода Глушаковых

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Супруга полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья назвала дату развода, передает Sport24.

Адвокат девушки на заседании Никулинского районного суда представил переговоры жены хавбека красно-белых о выводе 300 млн рублей с общего счета.

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«Сейчас ждем, когда суд приобщит документы по выводу денег со счетов, и доказываем, что у нас семья распалась третьего августа», — рассказала Дарья.

Глушаковы разводятся с осени 2018 года. Футболист отказался от исковых требований по определению места проживания детей с ним и взыскания алиментов с супруги.

Ранее был перенесен бракоразводный процесс Аршавина.