Бракоразводный процесс Аршавина перенесен

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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Казьминой, заявил, что суд Санкт-Петербурга перенес по подсудности заявления о разводе бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в Красное Село, передает РИА «Новости».

«Нас перенесли по подсудности в Красное Село», — заявил Добровинский после заседания.

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Супруги состоят в браке с сентября 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь.

Ранее сообщалось, что Аршавин и его супруга не явились в суд.