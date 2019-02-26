Бракоразводный процесс Аршавина перенесен
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Казьминой, заявил, что суд Санкт-Петербурга перенес по подсудности заявления о разводе бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в Красное Село, передает РИА «Новости».
«Нас перенесли по подсудности в Красное Село», — заявил Добровинский после заседания.
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Супруги состоят в браке с сентября 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь.
Ранее сообщалось, что Аршавин и его супруга не явились в суд.