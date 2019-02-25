Бобровский и Варламов признаны первой и третьей звездами недели НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила трех звезд прошедшей недели регулярного чемпионата, передает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте лиги, первой звездой признан голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов, одержавший победу во всех трех матчах и отразивший 96,4% бросков при коэффициенте надежности 1,34.

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Второй звездой стал нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, на счету которого за три игры семь (3+4) очков.

Замыкает тройку лидеров вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, выигравший в двух встречах из трех при коэффициенте надежности 1,01 и 96,3% отраженных бросков.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметил, что личные достижения не стоят для него на первом месте.