Гол Кузнецова в овертайме помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
«Вашингтон Кэпиталз» переиграл на домашнем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».
Основное время встречи закончилось со счетом 5:5.
Победная шайба в овертайме на счету россиянина Евгения Кузнецова — 6:5.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:5 (2:1, 1:1, 2:3, 1:0)
0:1 – Крайдер (Веси, Зибанеджад) – 00:21 (5x5)
1:1 – Бекстрем (Карлсон, Оши) – 18:42 (5x5)
2:1 – Кемпны (Коннолли, Бураковски) – 19:04 (5x5)
3:1 – Уилсон (Врана, Эллер) – 25:09 (5x4)
3:2 – Шей (Брикли, Андерссон) – 38:18 (5x5)
3:3 – Веси – 40:21 (5x5), 4:3 – Дауд (Бойд, Орпик) – 42:25 (5x5)
5:3 – Бекстрем – 43:01 (5x5)
5:4 – Наместников (Пионк, Деанджело) – 46:01 (5x4)
5:5 – Шей (Шаттенкирк, Зибанеджад) – 59:29 (6x5)
6:5 – Кузнецов (Овечкин, Орлов) – 64:20 (3x3)
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.
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