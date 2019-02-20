Капитан «Ливерпуля» не считает результат матча с «Баварией» худшим в мире

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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча против «Баварии» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Встреча, которая проходила в Англии, завершилась со счетом 0:0. Ответная игра состоится в Мюнхене 13 марта.

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«Мы расстроены из-за того, что не забили, но рады тому, что сыграли на ноль и хорошо действовали в защите. У нас было достаточно моментов для взятия ворот, особенно в первом тайме.

Это не худший результат в мире. Мы сыграли на хорошем уровне, но недостаточно хорошо в последней трети поля. Нам немного не везло у ворот соперника.

Судьба противостояния по-прежнему не решена. Нам нужно быть уверенными в себе перед ответным матчем. Будет трудно, но у нас есть опыт выступлений в Лиге чемпионов. Мы можем обыграть их в гостях», — сказал Хендерсон в интервью BT Sport.

Ранее сообщалось, что впервые с 2016 года два матча дня в плей-офф ЛЧ закончились без голов.