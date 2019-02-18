Жена Аршавина наняла охрану из-за угроз со стороны мужа
Жена экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина Алиса наняла охрану из-за угроз, поступающих в ее сторону со стороны игрока, сообщает «Советский спорт».
«Думаем о том, чтобы нанять охрану Алисе. Считаю, она нужна. Моя клиентка очень расстроена всем происходящим, подавлена, сильно переживает», — сказал адвокат девушки Александр Добровинский.
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26 февраля в Санкт-Петербурге пройдет первое заседание по вопросу расторжения брака. А пока спортсмен с компанией неизвестных отобрал у еще законной супруги «мерседес», а также забросал сообщениями с угрозами.
Ранее сообщалось, что Аршавин забрал у жены автомобиль, избавившись от детского кресла.