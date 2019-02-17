Российские гимнастки завоевали бронзу на этапе Гран-при в Москве
Россиянки завоевали бронзу в групповых упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве, сообщает РИА «Новости».
Спортсменки набрали 19,000 балла. Победу в соревновании одержали японские гимнастки с результатом в 22,800. Второе место заняли представительницы Израиля — 21,250.
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Турнир в столице России проходит с 14 по 17 февраля.
Ранее сообщалось, что в интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge.